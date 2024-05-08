Özel'den Iraklı öğrencinin öldürdüğü okul müdürü için taziye mesajı

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Özel'den Iraklı öğrencinin öldürdüğü okul müdürü için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Iraklı lise öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen Lise Müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı mesajı yayınladı.

İstanbul Alibeyköy'de, 5 ay önce okuldan uzaklaştırma cezası alan 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, lise öğrencisi tarafından vurularak yaşamını yitiren Lise Müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Özel mesajında, “Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen Lise Müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

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