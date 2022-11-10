Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı

Adana’da tarım işçilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak kanalete düşmesi sonucu 12 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Tarladaki mesaileri biten işçileri taşıyan, İsmail Gerçek yönetimindeki 27 US 557 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak içi boş kanalete düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan midibüste hafif yaralanan 12 işçi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Kaynak: İHA)