Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Kahramanmaraş Göksun’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

İHA

Kaza, Göksun ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 F 1059 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Yaşanan kazada minibüs içerisinde bulunan 13 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza, kavşakta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, minibüs kavşağa girdiği anda yaya yoluna çarpıp devrildiği, kaza sonrası minibüs içerisinde bulunan tarım işçilerinin çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkartıldığı anlar yer aldı.

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