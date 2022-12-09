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Bakan Vahit Kirişçi açıkladı. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 318 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 16:59
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi açıkladı. Destekleme ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Bakan Vahit Kirişçi açıkladı. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını belirtti.

Bakan Kirişci, açıklamasında şunları kaydetti;

1 milyar 318 milyon 43 bin TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. 

Paylaşımda ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Çiğ süt desteği 1 milyar 12 milyon 835 bin 588 lira, zeytinyağı desteği 45 milyon 789 bin 975 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 37 milyon 749 bin 145 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 18 milyon 423 bin 224 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 3 milyon 872 bin 130 lira, süt analiz desteği 103 milyon 699 bin 944 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 39 milyon 991 bin 933 lira, bireysel sulama hibe desteği 20 milyon 209 bin 517 lira, tiftik üretimi desteği 12 milyon 202 bin 251 lira, AR-GE desteği 3 milyon 347 bin 93 lira ve hayvan genetik kaynakları koruma desteği 19 milyon 922 bin 200 lira."

 

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