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Vefat eden çiftçilerin destekleri mirasçılarına aktarılabilecek

Müracaatlarını tamamladıktan sonra vefat eden çiftçilerin Ziraat Bankası'nda bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanan destekleme tutarları, bankaya başvurmaları halinde mirasçılarına nakit olarak ödenecek.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:40
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Tarım Bakanı açıkladı. Vefat eden çiftçilerin destekleri mirasçılarına aktarılabilecek

Vefat eden çiftçilerin destekleri mirasçılarına aktarılabilecek
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, "2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar" kapsamında çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Tebliğle, mazot ve gübre desteğine ilişkin düzenleme yapıldı. Mevcut düzenlemeye göre, mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankasında bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanıyor ve çiftçilere nakdi ödeme yapılmıyor. Tebliğe eklenen hükümle depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da destekleme ödemeleri nakdi olarak yapılacak.

MİRASÇILARA NAKİT OLARAK ÖDENECEK

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği için talep edilen belge ve işlemlerde de düzenlemeye gidildi. Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteklemelerinde, üretim yılına ilişkin hasat tarihi ile 2 Mayıs 2023 arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteklemelerinde üretim yılına ilişkin hasat tarihi ile 31 Mart 2023 arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi, dane zeytinde ise il/ilçe tahkim komisyonlarınca o üretim yılı için belirlenen hasat başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi talep edilecek.

Tebliğle, destekleme ödemelerinde, ilgili üretim yılına esas Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçilere ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre, tebliğe konu üretim yılına esas ÇKS ve destekleme müracaatlarını tamamladıktan sonra vefat eden çiftçilerin Ziraat Bankasında bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanan destekleme tutarları, Ziraat Bankasına başvurmaları halinde mirasçılarına nakit olarak ödenecek.

DESTEKLEME UYGULA TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK

Tebliğle, destekleme uygulama takviminde de değişiklik yapıldı. Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteğinde belge teslim bitiş tarihi 31 Mart'tan 2 Mayıs'a uzatıldı. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteğinde belge teslim bitiş tarihi 24 Şubat'tan 8 Mayıs'a, kesin icmallerin Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne (BÜGEM) gönderilme tarihi, mayıstan haziran ayına ertelendi.

Toprak analizi desteğinde de 30 Aralık 2022'de süresi dolan belge teslim bitiş tarihi, 31 Mart'a uzatılırken, kesin icmallerin BÜGEM'e gönderilme tarihi, şubattan nisan ayına ertelendi.

Tebliğin ekli listelerine, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile artırılarak kilogram başına 160 kuruşa çıkarılan kütlü pamuk ve kilogram başına 70 kuruşa çıkarılan yağlık ayçiçeği fark ödemesi destekleri de eklendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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