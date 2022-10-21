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Tarımda fiyatlar uçuşta. Geçen yıla göre yüzde 135 artı

TÜİK açıkladı, Tarımsal girdi fiyatları uçuşa geçti. Ağustosta yıllık yüzde 135,06, aylık yüzde 1,64 arttı

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 10:43
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Tarımda fiyatlar uçuşta. Geçen yıla göre yüzde 135 artı

Tarımda fiyatlar uçuşta. Geçen yıla göre yüzde 135 artı
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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135,06, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 86,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,48 arttı.

Ana gruplarda, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,25, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,81 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 90,4, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 142,28 yükseliş kayıtlara geçti.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 36,2 ile veteriner harcamaları, yüzde 62,97 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 234,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 184,77 ile enerji ve yağlar olarak öne çıktı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grupta daha düşük, 8 alt grupta daha yüksek değişim görüldü.

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