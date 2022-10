Tarım Kredi Müdürü: Türk halkının evinde en az 2 yıllık şeker ve yağ var. Onun için mi ucuz yağ ve şeker kuyrukları oluşuyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın düzenlediği basın toplantısında enflasyon ve gıda ürünlerindeki pahalılığa yönelik açıklamalarda bulundu.

Bu ülkede yaşayan herkesin enflasyonla mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Aydın, "Türkiye, enflasyonla kalkınmayı da gördü" iddiasında bulundu.

Aydın, "Türk halkının evinde en az 2 yıllık şeker ve yağ var” dedi.

Aydın, "Şeker, yağ gibi bazı ürünleri kamu Tarım Kredi üzerinden pazarlıyor ancak diğer firmalara da veriyor. Kalite farkı olan ürünlerde, fiyatlar mukayese ediliyor. Eşit koşullarda eleştirilmesi gerekiyor. Et ve Süt Kurumu bize, cari piyasa fiyatlarının altında et vereceğini söyledi. Yüzde 35 ucuza satıyoruz. Ürünün sahibi Et ve Süt Kurumu, sadece 234 noktamıza veriyor. Sanki marketin tüm ürünlerinde bu indirim yapılacak gibi algıya dönüştü. Rakipler düşmanlarımız değil, onlardan çok şey öğreniyoruz. Nihai anlamda mal tedariki yaptığımız firmalara da pazarda olmamız olumlu yansıyor. Yapabildiğimiz kadar daha ekonomik kalmak için gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“TÜRK HALKININ EVİNDE EN AZ 2 YILLIK ŞEKER VE YAĞ VAR”

Aydın, “Tahsilat oranı yüzde 96. İdari takiple halledelim dedik ve yapılandırma genelgesi çıkardık. Yüzde 4’ün yarısını bu dönemde tahsil ettik. İcra, bütün yolları tükettiğimizde başvurabileceğimiz bir yoldur” ifadelerini kullandı.

Marketlerdeki enflasyon ve indirim haberleriyle artan talebe yönelik konuşan Aydın, “Kişisel görüşüm, Türk halkının evinde en az 2 yıllık şeker ve yağ var” yorumunda bulundu.

Devamında Aydın, “Malı bittiği halde talep etmeyen market, malı olup da göndermeyen depocu da oldu. Çok aksaklık yaşadık. Depo olmadan bu işin olmadığını gördük. Ben de depoda varken markette olmadığını gördüm ama bu durumu hızlıca toparlıyoruz” dedi.

VATANDAŞ UCUZ ŞEKER VE YAĞ İÇİN SAATLERCE SIRA BEKLİYOR

Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte ülkedeki birçok yerde gıda kuyrukları oluştu. Vatandaşlar uygun fiyata yağ alabilmek için market ve bakkaların kapısında uzun kuyruklar oluşturuyor. Sadece yağ değil şeker için de Türkiye’nin her bölgesinde kuyruklar oluşuyor. Bilecik’te Tarım Kredi Kooperatif marketinde ucuz şeker almak isteyen vatandaşlar saatlerce sıra beklemişti.

Batman'da da ucuz ayçiçek yağı satışı yapılacağını duyan vatandaşlar Toprak Mahsulleri Ofisi önünde kuyruk oluşturmuştu. Sadece şeker ve yağ değil halk ekmek önlerinde ucuza ekmek alabilmek için saatlerce sıra oluşuyor.

TARIM KREDİ BAKKALA GELİYOR

Öte yandan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bakkallarla yeni bir işbirliğine hazırlandığı da bildirildi. Tarım Kredi Market bünyesinde gerçekleşecek işbirliğiyle, küçük esnafa sermaye desteği sağlanması ve satış noktalarının arttırılması hedefleniyor. Tarım Kredi Holding çatısı altında yer alan şirketlerin de özellikle gübre, yem, yağ ve ilaç alanında yeni yatırımları hayata geçireceği belirtiliyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market’te yıl sonu itibarıyla, kuruluş yıldönümüne atıfta bulunularak, bin 863 yeni satış noktası açmayı hedeflediklerini söyleyen Aydın, “Bu anlamda 'Bakkal Projesi'ni hayata geçireceğiz. İş ortakları bulacağız. Bir anlaşma yapacağız ve marketin ya da bakkalın belli bir bölümü bizim ürünlere tahsis edilecek, ürünlerin fiyatı market fiyatlarıyla aynı olacak. Böylece satış noktasını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece küçük esnafa da sermaye desteği sağlarken, ciromuzu da katlayacağız. Kasım itibarıyla ilk adımı Konya, Ankara ve Mersin’de atıyoruz” dedi.