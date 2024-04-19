Tarımsal girdi enflasyonunda artış

Kaynak: AA
Tarımsal girdi enflasyonunda artış
Tarımsal girdi enflasyonu şubatta aylık yüzde 3,59 artış gösterdi. Tarımsal girdi fiyat endesi yıllık olarak da 49,92 artış göstererek, kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'den tarımsal girdi enflasyonunu açıkladı. TÜİK'e göre (Tarım-GFE) tarımsal girdi enflasyonu şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,59'luk artış kaydetti. Bu artış, aralık ayına göre yüzde 11,37'lik artış gösterdi. Yıllık bazda tarım girdi enflasyonu yüzde 49,92 olarak kayıtlara geçti.

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VETERİNER HARCAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 164,78 ile veteriner harcamaları oldu. Ana Grupular içinde ise bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetlerdeki artış yüzde 3,63 olarak gerçekleşti.

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