TARİŞ’ten zeytinyağı alım fiyatı açıklaması

TARİŞ, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirlendi.

KAYNAK: AA
TARİŞ’ten zeytinyağı alım fiyatı açıklaması

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Hilmi Sürek, ürün alım fiyatının üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından önemli olduğunu ve açıkladıkları fiyatın piyasada belirleyici olacağını belirttiği açıklamasında:

"İçinde bulunduğumuz sezonda kaliteli ve gerçek zeytinyağına ulaşmak herkes için büyük önem taşıyacaktır. Her zaman olduğu gibi Birliğimizin en önemli hedefi üreticiden aldığı kaliteli zeytinyağını güvenli şekilde tüketiciyle buluşturmaktır. Sezon içinde piyasa hareketlerini ve fiyat gelişmelerini izleyerek gerekirse yeni düzenlemeler yapacağız" dedi.

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