Tarkan’ın dublörü ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
Tarkan’ın dublörü ortaya çıktı
Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan Tarkan filminde, Kartal Tibet’in canlandırdığı Tarkan filminin dublörü ortaya çıktı.

Tarkan üzerine yazılmış Viking Kanı isimli çizgi romandan uyarlanan 1971 yapımı film, uzun yıllar boyunca izleyicilerin ilgisini odağı haline gelmişti. Filmin en çok dikkat çeken sahnesi ise Tarkan adlı hayali karakterin, dev ahtapotla dövüş sahnesiydi.

“Eskilerden Gelen” adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir görüntü, görenleri duygulandırdı. Son zamanlarda gelişen teknoloji sayesinde fotoğrafın renk ve netliğinin düzeltildiği anlaşılıyor.

Görselde, Tarkan karakterini canlandıran Kartal Tibet’in, Büyük Efes Otelinin yüzme havuzunda, filminin çekimleri esnasında dublörüne ahtapotla nasıl dövüşeceğini anlatıyor.

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TARKAN ‘VİKİNG KANI’ FİLMİNİN KONUSU

Viking Kanı isimli çizgi romandan uyarlanan 1971 yapımı film, Tarkan’ın, Atilla’nın kızı Yonca Hatun’u Viking kumandanı ve Çin Prensesi'nin elinden kurtarmasını konu almaktadır.

Tarkan Viking Kanı, Karadeniz'in kuzeyinden gelen Avrupa hunlarının Avrupa ülkelerini fethettiği günleri anlatır.

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