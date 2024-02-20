Tarlada kilosu 8 markette 49,95 TL. Küçük Antalya'da hasadı başladı 45 milyon adet ekildi

Söğüt ilçesine bağlı Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerinde, Sakarya Vadisi’nde yer alan seralarda, işçiler marul hasadı için yoğun bir mesai harcıyor. Bilecik’te yılda yaklaşık 4 bin 550 dekar alanda marul ekimi yapılıyor. Bu alandan, yılda ortalama 45 milyon kök marul elde ediliyor.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelinde marul üreticilerine destek oluyor. “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında, 150 çiftçinin sera örtülerini yeniledi. Ayrıca, 350 çiftçiye 5 milyon marul fidesi hibe etti.

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, Sakarya Havzası’nda kışlık sebze çeşitlerinin üretildiğini, bunların başında da marulun geldiğini söyledi.

"45 MİLYON EKİM VAR"

Yılda iki kez kış ekimi yaptıklarını belirten Yıldırım, “Sakarya Vadisi genelinde 4 bin 500 dönüm serada kışın marul ekeriz. Geçtiğimiz yıl Tarım İl Müdürlüğü ve Valiliğimiz vasıtasıyla naylon, fide desteği aldık. Şimdi o fideler kesime hazır. 45 milyon ekim var" dedi.

Yıldırım "Burası Marmara’nın 'Küçük Antalya’sı diye anılıyor. Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köyleri ile İnhisar’a bağlı köylerde 45 milyon kök marul üretiyoruz. Bu sene bereketli bir yıl oldu. Fiyatlar da güzel, çiftçin yüzü gülüyor. Bizim buradan marulun adeti 7-8 liraya gidiyor” dedi.

Üretici Devran Oluk da, 6 dönüm sera ektiğini ve 60 bin marul hasat ettiğini anlattı. Marulun fiyatının geçen aya göre arttığını söyleyen Oluk, “6 dönüm sera ekiyorum. İlk marullar 1 ay önce iyi değildi ama şu an piyasalar iyi. Kazanıyoruz çok şükür. Tanesi 8 liradan satıyoruz. Biz tüccara satıyoruz, tüccar da İstanbul’a, Ankara’ya, Bursa’ya gönderiyor. Geçen sene 4-5 lira arasındaydı. Bu senede 1 ay önce 2- 4 lira arasındaydı. Ama şu an 7-8 liraya gidiyor” dedi.