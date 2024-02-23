Marketlerde satılan ambalajlı ve kapalı kutulardaki ürünlerde çıkan farklı 'şey'ler zaman zaman haberlere konu oluyor.

İnsan sağlığını hiçe sayıldığı bir olay da Iğdır'dan geldi.

PEYNİRLİ ŞEKERİN İÇİNDEN VİDA ÇIKTI

Nereden alındığı açıklanmayan bir 'peynirli şeker'in içinden siyah bir vida çıktığı görüldü. Bu manzarayla karşılaşan vatandaş neye uğradığını şaşırdı.

Yediği şekerin bir kısmında şans eseri vidanın hiçbir yerine denk gelmeyen vatandaş, devamında vidayı görünce şoke oldu.

Eline telefonunu alıp o anları anlatan vatandaşın videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Vatandaş, videoda şu ifadeleri kullandı:

Cüneyt abi ben Iğdır'dan video çekiyorum abi peynirli şekerin içinde vida çıktı. Böyle göstereyim.