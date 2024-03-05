Tarlasını koruyan 75 yaşındaki teyze mahkemelik oldu. Hakkında 5 yıl hapis cezası istendi

Kaynak: Cumhuriyet.com.tr
Tarlasını koruyan 75 yaşındaki teyze mahkemelik oldu. Hakkında 5 yıl hapis cezası istendi
Denizli Tavas’taki Aydan köyünde tarlasına girmek isteyen maden ocağı görevlilerini darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan 75 yaşındaki Hatice Kocalar hakim karşısına çıktı. Savcı, Kocalar hakkında beş yıl hapis istedi.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan köyünde maden şirketine karşı tarlasını savunan Hatice Kocalar'ın şirket yöneticilerini darp ettiği iddiasıyla açılan dava bugün Tavas Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada ifade veren Kocalar, “İki kamyon geldi. Kepçe geldi. Tarlayı kazmak istediler, karşı çıktım. Kendilerine şirketin yetkililerinin gelmesini söyledim. İki mühendis geldi. Toplam beş kişi oldular. Ben tek başımaydım. 5 kişiye nasıl vururum? Vurmadım, aramızda münakaşa oldu. Elimde sopa yoktu. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

"İPTAL KARARI VAR"

Kocalar’ın eşi Bekir Kocalar da olaydan sonra tesadüfen tarlaya geldiğini ve eşinin kimseye vurmadığını ifade etti. Kocalar'ın avukatı Ozan Orpak ise, Kocalar’ın kilosunu ve yaşını söyleyerek fiziksel olarak böyle bir durumun gerçekleşmesi ve beş kişiye karşı gelip darp etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Aynı zamanda söz konusu olayın geçtiği tarlayla ilgili Danıştay'ın iptal kararı olduğunu da ekledi.

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DAVA ERTELENDİ

Kocalar’ın beş yıla kadar hapis cezası alması yönünde mütalaa veren savcı, mütaalasını verdikten sonra duruşmaya polis getirilmesini talep etti. Ayrıca şikayetçi olan mühendislerin dinlenilmesine dair talep mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, duruşmayı 28 Mayıs 2024'e erteledi.

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