Tarlaya devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde tarlaya devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Tarlaya devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Samsun-Sinop kara yolunda seyreden 16 BAN 219 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Yıldız (40) Tepeköy mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki tarlaya devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan 4 kişinin de yaralandığını belirledi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ile Çiğdem Yıldız, (34) İbrahim Ayan (47) ve Hamide Ayan (56) Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Hamide Ayan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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