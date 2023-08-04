Tarlaya devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Samsun-Sinop kara yolunda seyreden 16 BAN 219 plakalı otomobilin sürücüsü Soner Yıldız (40) Tepeköy mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan 4 kişinin de yaralandığını belirledi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ile Çiğdem Yıldız, (34) İbrahim Ayan (47) ve Hamide Ayan (56) Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamide Ayan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.