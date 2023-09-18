Tartışma büyüyünce silahlar konuştu: Bacağından yaraladı

Çorum'da bir kişi, tartıştığı şahsı silahla bacağından vurarak yaraladı.

Tartışma büyüyünce silahlar konuştu: Bacağından yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi.

M.Y. ile F.K. cadde üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., aracından aldığı tabanca ile F.K.'yı bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.K. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahla yaralama olayına karışan M.Y. ise, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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