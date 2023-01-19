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Tartışma sonrası lüks cipi benzin döküp ateşe verdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde lüks cipin yanı başında tartışan iki kişiden biri, üzerine benzin döktüğü aracı ateşe verdi. Cipi ateşe veren kişi olay yerinde uzaklaşırken, araç ise kullanılmaz hale geldi. 

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 21:30
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Tartışma sonrası lüks cipi ateşe verdi

Tartışma sonrası lüks cipi benzin döküp ateşe verdi
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 (DHA) - Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kimliği belirsiz 2 kişi, 34 CLK 963 plakalı lüks cipin yanı başında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişiden biri, elindeki bidonun içinde bulunan benzini cipin üzerine döküp, aracı ateşe verdi.

Cipi ateşe veren kişi olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yenine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, cip ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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