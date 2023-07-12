Tartışma yaşadığı husumetlisinin evini kurşunladı

(İHA) Olay, Körfez Fatih Mahallesi Dilmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. dün akşam tartıştığı husumetlisi M.A.’nın yaşadığı eve giderek 5 el kurşun sıktı.

Mermilerin biri binanın birinci katındaki balkonun camını kırarken, 4 tanesi ise ikinci kattaki balkon duvarına isabet etti. Olayın ardından O.A. ve yanındaki şüpheliler 34 YR 6382 plakalı araçla olay yerinden uzaklaştı. Binaya gelen kurşunlarla korku dolu anlar yaşayan apartman sakinleri ise durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri olayın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu.

Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.