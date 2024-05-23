Tartıştığı babasını silahla öldürdü

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Çaykara Caddesi’nde yer alan 7 katlı bir iş merkezinin 5. katında bulunan bir ofiste Fahrettin A., oğlu M.T.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. silahla babasına ateş etti.

BABA ÖLDÜ, OĞLU GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Fahrettin A.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Oğul M.T.A ise gözaltına alındı.

Ölen babanın cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.