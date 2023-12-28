Tartıştığı babasını silahla öldürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'ndeki yaşayan Emre Şentürk ile 50 yaşındaki babası Niyazi Şentürk arasında evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Emre Şentürk babasını tüfekle yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba Şentürk, hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Niyazi Şentürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, Emre Şentürk'ü bir saat sonra evinden 5 kilometre uzaklıkta yakaladı.