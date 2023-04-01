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Tartıştığı eski kayınpederini vuran şüpheli, kaçarken kaza yaparak öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir adam, eski kayınpederiyle çıkan tartışma sonucu onu tabancayla ayağından vurduktan sonra kaçarken araba kazası geçirdi ve hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 23:28
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Tartıştığı eski kayınpederini vuran şüpheli, kaçarken kaza yaparak öldü

Tartıştığı eski kayınpederini vuran şüpheli, kaçarken kaza yaparak öldü
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Ceyhan ilçesinde meydana gelen bir olayda Sezer Karagöz (31) eski kayınpederi Ahmet Ö.'yü (64) tartışma sonucu ayağından vurduktan sonra otomobiliyle kaçmaya çalışırken bozuk yolda kaza yaparak hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Hamdilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sezer Karagöz adlı bir askeri personel, 7 ay önce ayrıldığı eşinin babası Ahmet Ö.'nün yaşadığı eve çocuğunu görmek için gitti. Ancak burada çıkan tartışma sonrası Karagöz, Ahmet Ö.'yü ayağından vurdu.

Olaydan sonra 46 AFB 568 plakalı aracıyla kaçmaya çalışan Karagöz, Ceyhan istikametine doğru giderken bozuk bir yolda aracın kontrolünü kaybederek takla attı ve şarampole düştü.

Ardından kaçmaya çalışırken kaza yaptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Karagöz'ü hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Ö. ise hastanede tedavi altına alındı.

Karagöz'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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