Tartıştığı eski sevgilisi ve araya girmek isteyeni yaralayıp, intihar etti

(DHA) - Olay, saat 19.30 sıralarında 1639 sokakta bir dönerci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Turan Kayaş, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Şerife C. ile konuşmak için dönerci dükkanına geldi. İkili arasında çıkan tartışmayı gören Mehmet U. da araya girmek için olaya dahil oldu. Kayaş, yanında getirdiği tabancayla önce Mehmet U.’ya, ardından da Şerife C.’ye ateş etti. Mehmet U. ve Şerife C. kanlar içerisinde kalırken, Kayaş ise aynı tabancayla kendisini başından vurarak intihar etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şerife C. ile Mehmet U., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Turan Kayaş’ın cenazesi ise savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.