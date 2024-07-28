Tartıştığı kişiyi vurdu, polise ateş açtı

Kaynak: İHA
Tartıştığı kişiyi vurdu, polise ateş açtı

Konya'da 1 kişi parkta tartıştığı kişiyi bacağından vurduktan sonra olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtıktan sonra kaçtı.

Polise, ateş açan kişinin okul çevresinde ve sokakta didik didik aramaya başladı.

Olay, saat 23.00 sularında Selçuklu'nun Hacıkaymak Mahallesi Şefikcan Caddesi üzerinde bulunan parkta gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 19 yaşındaki Kemal A., henüz ismi sebeple 1 kişi ile tartışmaya başladı. Kimliği belirlenemeyen adam, yanında bulunan tabancayla Kemal A.'nın bacağına 2 kez ateş etti.

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POLİSLERİ GÖRÜP KAÇTI

Bu arada park yakınlarındaki polis ekiplerini fark eden saldırgan aynı tabancayla polislere de ateş açarak olay yerinden kaçtı. Parka yönlendirilen sağlık ekipleri yaralı Kemal A.'yı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Saldırganın aranması çalışmaları sürüyor.

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