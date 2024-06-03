Tartıştığı kızı yumruklarla dövdü. Etrafındaki arkadaşları öylece izledi

Kaynak: Haber Merkezi
Tartıştığı kızı yumruklarla dövdü. Etrafındaki arkadaşları öylece izledi

İki öğrenci arasında çıkan tartışma, çok geçmeden yumruklu kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan öğrenci, aldığı darbederden dolayı bayıldı.

Görüntüler yurt dışından...

İki öğrenci arasında çıkan tartışma bir anda alevlenerek kavgaya dönüştü.

Bisikletli kızdan hesap soran kız öğrenci, o anları arkadaşına kayda aldırdı. İlk önce sakince konuşan öğrenci, bir anda bisikletli öğrencinin saçından tutarak onu yere yatırdı ve kafasına rastgele yumruklar indirmeye başladı. Çevredeki öğrencilerin olayı öylece izlemesi ve yardım etmemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

En sonunda bir öğrencinin olaya müdahale edip saldırganı uzaklaştırırken, saldırıya uğrayan öğrencinin aldığı darbelerden dolayı baygın bir şekilde yerde yattığı görüldü.

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