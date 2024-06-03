Aynada pozlarını çalışan köpek güldürdü

Sevimli bir köpeğin aynada pozlarını çalışırken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada izleyenleri gülümsetti. Sahibi televizyon izlerken, köpek aynadaki yansımasına bakarak çeşitli pozlar verdi. Üzerinde elbise olan köpek, patilerini üst üste atarak ve oyuncağını ağzına alarak aynadaki yansımasını kontrol etti.

Bu sevimli anları fark eden sahibi, telefonuna sarılarak köpeğini kayda aldı. Sahibi tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü. Hayvanseverler, elbise giymiş sevimli köpeğin tatlılığını ve komik hallerini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.