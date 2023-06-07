Tartıştığı şahıs tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli’de oto yıkamacıda yaşanan kavga neticesinde iş yeri sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından arabayla kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Tartıştığı şahıs tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkamacının sahibi Abdürrahim Bozboğa ile ismi öğrenilemeyen şahıs arasında tartışma başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Abdürrahim Bozboğa’nın yumruğu karşısında şahıs yanındaki bıçakla Bozboğa’yı kalbinden bıçakladı. Yaralanan Abdürrahim Bozboğa kanlar içerisinde yere yığılırken şahıs ise arabayla bölgeden uzaklaştı.

Sesleri duyan mahalle sakinleri, olay yerine koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Abdürrahim Bozboğa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedeni morga kaldırılmak üzere hastaneye götürüldü.

Cinayet Büro dedektifleri olay yerinde incelemelerde bulunurken kaçan şahsı yakalamak için soruşturma başlatıldı. (İHA)

aw908058-01.jpg

aw908058-02.jpg

aw908058-03.jpg

aw908058-04.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Adana’da erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisi öldürüldü Yaşam
Adana’da erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisi öldürüldü
Filmleri aratmayan cinayet: Evlat değil, canavar yetiştirmişim Yaşam
Filmleri aratmayan cinayet: Evlat değil, canavar yetiştirmişim
Samsun'da 3 ilçede eğitime ara Yaşam
Samsun'da 3 ilçede eğitime ara
Bağcılar'da inşaat alanında toprak kaydı; 6 katlı bina tahliye edildi Yaşam
Bağcılar'da inşaat alanında toprak kaydı; 6 katlı bina tahliye edildi
Rekor serisi sürüyor: Dolar 22 lirayı geçti Ekonomi
Rekor serisi sürüyor: Dolar 22 lirayı geçti
Motorine okkalı zam. Araç sahiplerinin keyfi kaçacak Güncel
Motorine okkalı zam. Araç sahiplerinin keyfi kaçacak