Tartıştığı şahıslar tarafından vuruldu

Çorum'da bir kişi tartıştığı şahıslar tarafından bacağından vuruldu.

KAYNAK: İHA
Tartıştığı şahıslar tarafından vuruldu

İHA'nın haberine göre, olay, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi'nde meydana geldi. M.K.Ö. ile kimliği belirsiz kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği belirsiz kişiler üzerlerinde bulundurduğu tabanca ile M.K.Ö.'yü bacağından vurarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.K.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, silahla yaralama olayına karışan şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.

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