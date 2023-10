MasterChef All Star’ın son bölümünde şefler yarışmacılardan Kahramanmaraş yöresine özgü yemekleri yapmaları istedi. Kahramanmaraş yöresine ait tas pilavını her iki takımda en doğru şekilde yapmaya çalıştı ve MasterChef sonrası tas pilavı tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, tas pilavı nasıl yapılır? MasterChef All Star tas pilavı tarifi için malzemeler neler?

İşte tas pilavı tarifini sizler için derledik…

TAS PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 500 gram kuşbaşı et

- 1 kilo kıska soğan

- 2 yemek kaşığı salça

- Tuz, Karabiber, Pul biber

- Sıvı yağ

- 2 kase pirinç

- 4 kase su

TAS PİLAVI NASIL YAPILIR?

Önce soğanları soyuyorum sonra eti içine katıyorum sonra salça ve baharatları katıyorum karıştırıyorum ve fırın torbasına koyuyorum.

Ağzını bağlayıp kürdanla beş on tane delik açıyorum ve düdüklü tencereye üstünü basacak kadar su koyuyorum ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum.

Pişme kıvamı size kalmış ama iyi pişirirseniz lokum gibi oluyor sonra eti haşladığımız sudan alıp önceden haşladığımız pirinçle pilavı mızı pişiriyoruz.