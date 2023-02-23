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Gilaburu suyunun faydaları nelerdir?

Bazen uzun süre herhangi bir belirti göstermeyen bu taşlar kimi zaman idrar yoluna düşerek hastaların dayanılmaz ağrılarla sağlık kuruluşlarına başvurmasına neden olabilmekte. Böyle durumlarda Gilaburu Suyu devreye giriyor. İşte yararları…

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 06:52
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Taş ve kum dökenlerin şifası

Gilaburu suyunun faydaları nelerdir?
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Böbrek taşından şikayetçi olan milyonlarca insan doğal yöntemlerle taş düşürme yollarını arar. Gilaburu suyu ise böbrek sağlığına iyi gelmesiyle tanınıyor.

 

Böbrek taşı, her yıl milyonlarca insanın yaşadığı sağlık sorunları arasında yer alıyor. Genellikle tüketime bağlı olarak gelişen böbrek taşları, vücudun filtresi olan böbreklerde süzülen tuz ve minarel kalıntılarından oluşmakta.
Sırt ve karın bölgesinde şiddetli ağrı ile belirti gösteren böbrek taşı, idrar yoluna doğru hareket ederek kendiliğinden dökülebilir. Kendi kendine vücuttan atılmadığı zamanlarda ise idrar yollarını enfekte ederek tedaviye ihtiyaç doğurur.

BÖBREKLERİN ŞİFA KAYNAĞI

Halk arasında geleboru, Frenk üzümü gibi isimlerle de anılan, botanik dünyasında viburnum opulus ismiyle bilinen gilaburu bitkisi, kıpkırmızı top top, salkım şeklinde bir bitki. Acımsı bir tadı olan gilaburu genel olarak suyu hazırlanarak tüketiliyor. İdrar söktürücü etkisi olan gilaburu meyvesi, böbrek sağlığına faydaları ile öne çıkıyor.

Böbrek taşının düşmanı olarak bilinen gilaburu, suyu sıkılarak düzenli tüketilmesi halinde sağlığa kavuşulmasına yardımcı olabiliyor. Böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olmasıyla bilinen gilaburu, böbrek taşlarına ve böbrek kumuna karşı da oldukça etkili olduğu bilinir.

Gilaburu suyunun her gün sabah ve akşam olmak üzere 1 bardak yemeklerden önce ya da sonra içilmesi öneriliyor. Bağırsakların sağlıklı çalışmasına destek olur ve kabızlığı önler.

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