Diyanet her gün 15 bin 400 asgari ücret harcadı. Tasarruf tedbirleri vız gelip tırıs gitti

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde yaptığı harcama açıklandı.

2024 yılına 91 milyar 824 milyon 805 bin TL’lik bütçeyle başlayan Diyanet, Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık 40 milyar TL harcadı.

Bu harcama, yıllık bütçenin yüzde 43’üne denk geliyor.

Lüks makam araçları ve beş yıldızlı otel toplantıları gibi harcamalarla dikkat çeken başkanlığın beş aylık harcaması, 12 aylık bütçesinin önemli bir kısmını oluşturdu.

GÜNDE 262 MİLYON 58 BİN TL

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın günlük harcaması 262 milyon 58 bin TL’ye denk geliyor.

Beş aylık harcama, 2 milyon 312 bin 11 asgari ücret toplamına karşılık geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aylık harcamaları şu şekilde gerçekleşti:

- Ocak: 9 milyar 726 milyon 132 bin TL

- Şubat: 7 milyar 165 milyon 217 bin TL

- Mart: 7 milyar 454 milyon 114 bin TL

- Nisan: 7 milyar 488 milyon 621 bin TL

- Mayıs: 7 milyar 474 milyon 735 bin TL

Toplamda, Ocak-Mayıs 2024 döneminde yapılan harcama 39 milyar 308 milyon 819 bin TL olarak kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, harcama itibarıyla birçok bakanlığın da üzerinde yer aldı.

Başkanlığın Ocak-Mayıs dönemindeki harcamaları ile geride bıraktığı bakanlıklar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı (15,1 milyar TL), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (32,8 milyar TL), Ticaret Bakanlığı (14 milyar TL), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (18,3 milyar TL) ve Dışişleri Bakanlığı (10,3 milyar TL) bulunuyor.

VIZ GELİP TIRIS GİTMEK NE DEMEK?

"Vız gelip tırıs gitmek" deyimi, bir olayın, durumun veya kişinin beklenen etkiyi yaratmadan, önemsiz veya etkisiz bir şekilde sona ermesini ifade eder.

Bu deyim, genellikle bir şeyin ya da birinin çok ses getireceği veya büyük bir etki yaratacağı beklentisinin aksine, hiçbir önemli sonuç doğurmadığını belirtmek için kullanılır. Beklentilerin yüksek olduğu bir durumda, o kişinin veya olayın hızlı ve etkisiz bir şekilde geçip gitmesi bu deyimin kullanıldığı bağlamlardandır.