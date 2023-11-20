Taşıma asansörünün kapağı açılınca iki kuzen 15 metre yükseklikten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, binada su tadilatı yapmak için evden eve taşımacılık firmasından asansör çağrıldı. Binanın garajına kurulan asansör ile Oktay Arı ve kuzeni Volkan Arı, 5'inci kata çıktı. İki kuzen burada çalışırken, iddiaya göre asansörün kapağının açılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikte düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Oktay Arı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan kuzeni Volkan Arı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Oktay Arı’nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.