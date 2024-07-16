Tatil dönüşü korkunç manzara. Kalorifer borusuna asılmış halde buldular

Olay, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında yaşandı. Eviyakınoğlu'ndan dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, bugün öğle saatlerinde evine girdiklerinde kalorifer borusuna asılı halde buldu. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Eviyakınoğlu'nun bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Cemil Eviyakınoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Eviyakınoğlu'nun, Tavas'ta bir kamu kurumunda şoför olarak görev yaptığı ve olay anında evde yalnız olduğu öğrenildi.

Eviyakınoğlu'nun eşi ve çocuklarının bir süre önce Artvin'e ziyaret amacıyla gittiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.