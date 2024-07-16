Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu

Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi

Vergi paketinin ayrıntıları netleşti. İşte tüm detaylar...

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Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu 1

AKP, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, vergi ve sosyal güvenlik mevzuatlarında düzenlemeler içeren teklifin, yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 53 maddeden oluştuğunu belirtti.

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Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu 2

Güler, teklifin hedeflerini açıklarken, vergi adaletinin güçlendirilmesi, doğrudan vergilerin payının artırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadeleye odaklandıklarını belirtti.

Ayrıca, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, ithalat ve yurt içinde vergilendirmenin uyumlaştırılması ve tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla vergi kanunlarında ve bazı diğer kanunlarda düzenleme yapıldığını ifade etti.

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Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu 3

5 PUANLIK TEŞVİK BİTİYOR

Güler, "Kısa vadeli sigorta kolları prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz" açıklamasıyla beraber, sosyal güvenlik mevzuatında düzenleme yaparak, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı sayılanların, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri durumunda işveren tarafından sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine son verdiklerini ifade etti.

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Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu 4

YÜZDE 30 VERGİ ALINACAK

Güler, vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi ve yerel asgari kurumlar vergisi uygulamalarına yönelik düzenlemeler getirdiklerini belirtti. Ayrıca, yap işlet devret modeli ile kamu özel işbirliği projelerinden elde edilen kazançlardan yüzde 30 kurumlar vergisi alınmasını öngördüklerini ifade etti.

Yatırım fonları ve ortaklıklarının gayrimenkul kazançlarının kar dağıtımına bağlı olarak istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin kazanç istisnalarının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması gibi konularda da düzenlemeler yapıldığını vurguladı.

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Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu 5

Güler, "Teklifte, yeni vergi güvenlik müesseseleri de getiriyoruz. Bu kapsamda yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması, aynı zamanda vergi güvenlik müessesesi olarak sistemde yer alacak. Ayrıca serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek, beyanları ile tespit edilen hasılatları arasında uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek. Yine vergi güvenliğini sağlamak amacıyla ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerden gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yapılmasına imkan sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu 6

YAT LİMANLARINA KDV İSTİSNASI KALDIRILIYOR

Güler, kayıt dışılıkla mücadelede katkı sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeleri vurgulayarak, bu çerçevede cezaların etkinliğini artırmak için usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını yükselttiklerini ifade etti.

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Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu 7

Kayıt dışı çalışılması durumunda kesilecek cezaların artırımlı uygulanmasını öngördüklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

Kayıt dışı faaliyette bulunan, bir başka anlatımla vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezası, verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat kesilecek. Başkasına ait POS cihazı kullananlara, başkasının IBAN'ını kullananlara yani ödemeleri başkalarının hesabına yapılan havalelerle kabul edenlere ve hesaplarını başkalarına kullandıranlara kesilecek cezaları artırıyoruz.

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Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu 8

Ayrıca ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen kiralama, bakım gibi hizmetlerde KDV istisnasını kaldırılıyoruz. Mükelleflerin KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde, bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz.

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Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu 9

12 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Güler, vergi uzlaşmalarına ilişkin yapılan düzenlemelerden birinin vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarmak olduğunu belirtti. Yeni düzenleme ile birlikte artık vergi aslı için uzlaşma başvurusu yapılamayacağını, sadece cezalar için uzlaşma sürecinin geçerli olacağını aktardı.

Ayrıca birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde, devreden KDV ve iade hakkının 5 takvim yılı kriterine veya zamanaşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine izin verdiklerini belirten Güler, teklife ilişkin şu bilgileri verdi:

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Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcı tutarını 500 lira olarak belirliyoruz. Bundan böyle harç tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz.

Başta emekli aylıklarına yönelik düzenlemelerimiz olmak üzere, vergi adaletinin güçlendirilmesine, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasına hizmet edecek, kayıt dışılıkla mücadelemize katkı sağlayacak bu düzenlemelerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu 11

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 18 Temmuz Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

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