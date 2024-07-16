Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu

Güler, teklifin hedeflerini açıklarken, vergi adaletinin güçlendirilmesi, doğrudan vergilerin payının artırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadeleye odaklandıklarını belirtti.
Ayrıca, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması, ithalat ve yurt içinde vergilendirmenin uyumlaştırılması ve tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla vergi kanunlarında ve bazı diğer kanunlarda düzenleme yapıldığını ifade etti.