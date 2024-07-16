Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu

YÜZDE 30 VERGİ ALINACAK

Güler, vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi ve yerel asgari kurumlar vergisi uygulamalarına yönelik düzenlemeler getirdiklerini belirtti. Ayrıca, yap işlet devret modeli ile kamu özel işbirliği projelerinden elde edilen kazançlardan yüzde 30 kurumlar vergisi alınmasını öngördüklerini ifade etti.

Yatırım fonları ve ortaklıklarının gayrimenkul kazançlarının kar dağıtımına bağlı olarak istisna edilmesi ve serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin kazanç istisnalarının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması gibi konularda da düzenlemeler yapıldığını vurguladı.