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İskoç turist şaşkına döndü. Dalaman havaalanında kaybolan bavulu 5 ay sonra bulundu

Bu yılın Temmuz ayında tatil için Türkiye'yi tercih eden ve Jet2 adlı havayoluyla Dalaman'a uçan Sian Armor, uçaktan indiğinde valizinin olmadığını gördü. Tatili boyunca mağduriyeti giderilmeyen Armor kayıp valizine beş ay sonra kavuştu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 23:35
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Tatil için geldiği Türkiyede valizi kaybolan İskoç turist eşyalarına 5 ay sonra kavuştu

İskoç turist şaşkına döndü. Dalaman havaalanında kaybolan bavulu 5 ay sonra bulundu
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İki haftalık bir tatil için Temmuz ayında Dalaman'a uçan İskoç Sian Armor, uçaktan indikten sonra büyük bir talihsizlik yaşadı. Genç kadın valizinin olmadığını görünce büyük hayal kırıklığına uğradı.

İki çocuk annesi Armor, valizi ortaya çıkmayınca kaldığı otelin Jet2 temsilcisinin iki günlük banyo malzemesi, giysiler ve 100 sterlinlik bir bütçe sağladığını söyledi.

Kaldığı beş yıldızlı otelde kıyafet konusunda mağduriyet yaşadığını söyleyen Armor, başına gelen talihsizliğe esprili bir göndermede bulunarak bu olayın tek iyi tarafının dönüş için bir valiz hazırlamak zorunda kalmaması olduğunu söyledi.

VALİZ PEK ÇOK ÜLKEYE UĞRAMIŞ

Bir şirket yetkilisinin 5 ay sonra elinde kendi valiziyle kapısında belirene kadar o valizi bir daha görmeyi beklemediğini söyleyen Sian Armor, valizinin kayıp olduğu süre zarfında Lufthansa'dan Münih'e ve Frankfurt'tan Edinburgh'a kadar gitiğini, valizin üzerindeki bagaj etiketlerinin fotoğrafını paylaşarak gösterdi. 

10 Aralık'ta valizinin bulunduğu yönünde bir telefon alan ve iki gün sonra da valizine kavuşan Sian,  valizinde manevi değeri olan mücevherlerin bulunduğunu söyleyerek, onların geri gelmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Kaybolan bagajınızdan asla vazgeçmeyin. 2 Temmuz'da Dalaman'a giderken kaybolan valizim dün kapımın önüne geldi. Manevi değeri bulunan mücevherlerim, güneş kremi, böcek spreyi, sandalet ve bikini gibi kullanışlı şeylerle dolu ve sanırım giysiler de temiz! Görünüşe göre Ağustos ayında Lufthansa ile Münih'e gitti, ardından Edinburgh'a geri dönmeden önce Frankfurt'a uğradı." (TheSun)

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