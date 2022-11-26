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Kanada Milli Takımı'nın valizinden kılıç çıktı

Kanada milli takımı Dünya Kupası için Katar'a indiğinde valizlerden birinin içinden bir kılıf çıktı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 22:26
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Katar'da Kanada Milli Takımı neden kılıç taşıyor

Kanada Milli Takımı'nın valizinden kılıç çıktı
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Sedat Kaya / Yeniçağ
Güvenlik güçleri bir an tedirgin olunca Kanada Futbol Federasyonu yetkilileri özel izinle kılıcı ülkeye soktular.
Özel bir kutuda, kırmızı kadifeye sarılı kılıç Kanada Milli Takımının oynadığı maçlarda soyunma odasına giriyor.
Peki nedir bu kılıç. 

Teknik Direktör John Herdman bunu şöyle açıkladı.
"Kılıç 'Yeni Kanada'yı simgeleyen bir şey. Oyuncularımaher zaman bir kalkanımız olduğunu söyledim. Ama bir kılıç yarattık ve kılıcın üzerinde latince 'Nihil timendum est', yani 'Hiçbir Şeyden Korkma' yazıyor. Ve bu Yeni Kanada. Oynamak istediğimiz hava bu. Ve her stadyuma, onların sahasına sahip olacağımızı ve Yeni Kanada olacağımızın mesajını için giriyor."

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