Tatil sezonu açıldı. Uzmanı uyarılarını sıraladı. Havuzlarda enfeksiyon riski

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç .Dr. Nafiz Koçak, havuzlardaki enfeksiyon riskine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Tatil sezonu açıldı. Uzmanı uyarılarını sıraladı. Havuzlarda enfeksiyon riski

Editör: Naim Arıoğlu

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Doç .Dr. Nafiz Koçak, sıcakların artması ile tatile ve havuza olan ilginin de arttığını, ancak temizliği iyi yapılmayan ve hijyen kurallarına dikkat edilmeyen tatil mekanlarının ve havuzların çeşitli enfeksiyon hastalıklarına sebep olabileceğini dile getirdi. Doç. Dr. Koçak, önlemlerinin sıkı tutulması gerektiğini vurguladı.

Havuzlarda hijyen için en çok ve sıklıkla kullanılan dezenfektanın klor olduğunu belirten Doç. Dr. Nafiz Koçak, “Havuz suyunda 1-2 ppm aralığında serbest klor bulunması ve su deviniminin yeterli olması gerekir. Havuz enfeksiyonlarının ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biri de havuz deviniminin yeterli olmayışı ve/veya dezenfeksiyon için klorun gereğinden fazla kullanılmasıdır. Klor, vajina florasını bozan bir dezenfektandır. Vajenin doğal yapısında bulunan yararlı bakterilerin ölmesine yol açarak mantar gibi diğer organizmaların ortamda üremesine neden olmaktadır. Kadınlarda idrar yolunun kısa olması enfeksiyon etkenlerinin hızlı bir şekilde mesaneye ulaşmaları sebebiyle “sistitö adı verilen idrar yolu enfeksiyonları görülmektedir" ifadelerini kullandı.

HAVUZLARDAKİ ENFEKSİYONLAR NELERDİR?

Rotavirüs, Hepatit A, Salmonella, Shigella, E. Coli (Turist İshali) olmak üzere çok çeşitli virüs ve bakteriler su sirkülasyonu ve klorlamanın yetersiz olduğu havuzlarda uzun süre canlılığını koruyabildiği için bu mikropları içinde barındıran havuz suyunun yutulması ile ortaya çıkar.

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