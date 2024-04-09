Tatilde Sakarya’da trafikte denetimler arttı

Kaynak: İHA
Tatilde Sakarya’da trafikte denetimler arttı
Bayram tatili ile beraber Sakarya genelinde jandarma ekipleri trafikteki denetimlerini artırdı. Ramazan Bayramı tatili ile beraber Sakarya genelinde jandarma ekipleri kurallara uyularak, kazaların en aza indirilebilmesi için trafik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda; İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, büyük çoğunluğunun hız kurallarına uyulmamasından kaynaklanan kazaların önüne geçilmesi için 24 saat esasına göre radar denetimleri, emniyet kemeri, kırmızı ışık denetimi ve motosikletler için kask denetimlerini devam ettiriyor.
Konuya dair olarak İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir.
Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır” değerlendirmesinde bulunuldu.

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