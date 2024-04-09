Sosyal medyada başlayan tartışma ölümle bitti

Y.H.K. (16) ile A.K. (16) sosyal medyada tartıştıktan sonra yanlarına arkadaşlarını alarak Hürriyet Parkı'nda bir araya geldiler.

Tartışmanın hararetlenmesiyle kavgaya dönüşen olayda K.C, 16 yaşındaki Ege Hepbalıkçılar'ı bıçakladı.

Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hepbalıkçılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatan polis, K.C. ile Y.E.K, Y.K, U.A, A.K. (16), Y.H.K. ve E.D'yi (16) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemler sonrasında n adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. serbest bırakıldı, diğer 6'sı tutuklandı