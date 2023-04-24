Tatilden dönen üç arkadaş, birbirine bıçak ve sopayla saldırdı

Antalya tatilinden dönen ve Konya'da otomobilden inerek yolun ortasında birbirine bıçak ve sopalarla saldıran üç arkadaş, Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tatilden dönen üç arkadaş, birbirine bıçak ve sopayla saldırdı

(DHA) Olay, saat 19.30 sıralarında Seydişehir Antalya karayolu Marangozlar Kavşağı’nda yaşandı.

Hediyelik eşya satışı yapan bir iş yerinin önünde otomobilden inen Muhammed Hasan Topçu ile aynı araçta bulunan arkadaşları Yusuf Can Kalaycı ile Mustafa Teke arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Topçu, kendisine sopayla saldıran arkadaşları Kalaycı ile Teke’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 arkadaş, sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Üç arkadaşın bayram tatili için gittikleri Antalya'dan Konya’ya döndükleri öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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