Tatile birlikte gittiği kuzeni boğuldu, yakınlarını gözyaşları içinde aradı

Olay, saat 12.00 sıralarında Konyaaltı Belediyesi karşısında bulunan 23 numaralı plajın yanındaki halka açık sahil kısmında meydana geldi. Volkan Bakan ve kuzeni Mustafa Baytar, Kurban Bayramı tatili için Trabzon'dan Antalya'ya geldi. Öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne gelen kuzenler, serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen kuzenlerden Baytar bir anda suda batıp çıkmaya başlarken, Bakan kıyıya gelereke yardım istedi.

Yakındaki cankurtaran ve çevredekilerin arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye gelen deniz polisi, bölgede araştırma yaptı. Su altında arama yapan dalgıç polisler, kısa süre sonra Baytar'ı hareketsiz halde buldu. Kıyıya çıkarılan Baytar, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baytar'ın cenazesinin çevresi cankurtaranlara ait kaşık sedye ile kapatılırken, üzerine ise plaj şemsiyesi açıldı. Kuzeninin cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döküp yakınlarını arayan Volkan Bakan, büyük üzüntü yaşadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Baytar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

‘İLK BAŞTA KİMSE ALDIRIŞ ETMEDİ’

Boğulma olayına şahit olan Burak Şahin, "İki kuzen tatil için Trabzon'dan gelmiş. Yüzerken biri kıyıya döndü, diğer suda batıp çıkmaya başladı. İlk başta kimse aldırış etmedi. Daha sonra Sahil Güvenlik ve cankurtaranlar arama yaparak çıkartmaya çalıştı. Uzun süre aradılar. Sudan çıkardılar ama hayatını kaybetmişti" dedi.

(Kaynak: DHA)