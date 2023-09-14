Tavada biftek nasıl pişirilir? Tavada biftek tarifinin malzemeleri neler?

Tavada biftek et yemeği sevenlerin sıkça uyguladığı bir tarif. Tavada biftek yaparken dikkat edilmesi gereken nokta etin kurumadan yumuşak kıvamda kalmasıdır. Peki, tavada biftek nasıl pişirilir? Tavada biftek tarifinin malzemeleri neler?

Tavada biftek nasıl pişirilir? Tavada biftek tarifinin malzemeleri neler?

Tavada biftek pişirirken etin yumuşak ve sulu kalmasına dikkat edilir. Tavada biftek nasıl pişireceğine dair soru işaretlerinizi giderecek o tarifi sizler için derledik. Peki, Tavada biftek nasıl pişirilir? Tavada biftek tarifinin malzemeleri neler?

TAVADA BİFTEK MALZEMELERİ NELER?

- 3 parça dana biftek

- 2 çorba kaşığı zeytinyağı (eti dinlendirmek için)

- 2 çorba kaşığı zeytinyağı (pişirirken lazım olacak)

- 1 çorba kaşığı tereyağı

- 1 çorba kaşığı kekik

TAVADA BİFTEK NASIL PİŞİRİLİR?

Biftekleri 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayın ve ağzı kapalı bir kapta en az yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Püf noktalarından biri ; Eti pişirmeden 10 dk önce dolaptan çıkarın , oda ısısına gelsin. Soğuk eti direkt tavaya atarsanız sertleşir.

Biftekleri kızartacağınız tavayı ocaktan biraz ısıtın (buda püf noktalardan biri tava sıcak olacak )

2 çorba kaşığı zeytinyağını teflon tavaya alın kızdırın.

Biftekleri tavaya alın. Orta derecede kızartmaya başlayın. Çevirirken sakın çatal kullanmayın, maşa kullanın.

Rengi döndükçe biftekleri çevirin. Pişmeye başlayınca tuzunu ve kekiğini serpin. Tereyağını ekleyin, birer kere daha çevirin.

Pişen biftekleri tabaklara alıp soğumadan servis edin.

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