Tavuk yetiştirme tesislerinde "Hızlı büyüsün" diye civcivlere yapılan işlem ortaya çıktı

Tavuk tesislerindeki uygulamalar hayvan severler ve çevre aktivistleri tarafından sıkça eleştiriliyor.

Bazı tesislerde ise civcivlerin hızlı büyümesini sağlamak amacıyla genetik modifikasyon uygulamaları kullanılıyor. Doğal olmayan bir büyüme sürecine sebep olan bu yöntem hayvan severler ve tüketiciler tarafından da tepki çekiyor.

Civcivlerin hızlı büyümesi ve olası hastalıkları önlemek için kullanılan yoğun antibiyotik kullanımı da antibiyotik direncini artırıyor ve hem hayvan sağlığını hem de insan sağlığına karşı tehdit oluşturabilir.

Bir tavuk yetiştirme tesisinde civcivlere yapılan işlemin görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.