Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti

İyi Parti kurucularından olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Üyesi İyi Partili Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yıldız, meselesinin kişisel değil sistemsel olduğunu belirterek, "Ankara'nın gençleri duymadığını" söyledi.

Yıldız, Twitter'dan yaptığı video paylaşımı ile İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Yıldız, "Kurucusu olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!" açıklamalarında bulundu.

Yıldız, “Hangi aday daha çok oy getirir ölçmüyoruz. Üyelere sorduk diyoruz ancak düşük katılımla ve ceplerdeki isim listeleriyle parti içi demokrasicilik oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldız, seçim döneminde Millet İttifakı'na zarar verme endişesi ile istifa kararını ertelediğini belirterek, "Artık zaman hassasiyetler üzerinden bekleme değil, bir şey yapma zamanı" dedi.

Yıldız, "Ne gündeminiz ne değerleriniz ne dertleriniz Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmuyor. Bu seçimden sonra şunu anladık ki büyük değişimler için oy vermek yetmiyor. Yeni yollar açmak lazım. Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ben yıllardır yaptığım gibi siz gençlerin sesi olmaya, sizler için projeler üretmeye, siyasette mücadele etmeye devam edeceğim. Ama mevcut siyasi zihniyetle bu olmayacak. Bu yüzden istifa ediyorum" dedi.

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