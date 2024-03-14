Tayland Donanması'nda top mermisi kazası

Kaynak: İHA
Tayland Donanması'nda top mermisi kazası
Tayland'ın Chonburi eyaletinde bulunan Sattahip Deniz Üssü'nde meydana gelen bir kaza sonucunda, Tayland Donanması'na ait bir savaş gemisinden kazayla ateşlenen bir top mermisi, başka bir savaş gemisine isabet etti.

HTMS Chonburi gemisinden çıkan top mermisinin, limandaki HTMS Khirirat gemisine çarpması sonucu yangın çıktı. Olayda, 2'si ağır olmak üzere toplam 13 asker yaralandı.

Yangın ve yaralılarla ilgili acil müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ancak, Tayland Donanması henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kazanın yaşandığı HTMS Chonburi gemisinin, dün akşam askeri tatbikattan üsse döndüğü ve mühimmatını boşaltılmamış olduğu belirtildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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