Tayland'tan kritik faizi kararı

Tayland Merkez Bankası, 2025 yılı Nisan ayındaki para politikası toplantısında politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 seviyesine çekti. Bu adım, piyasa beklentileriyle tamamen örtüşürken, faiz oranlarını Nisan 2023’ten bu yana en düşük düzeye indirmiş oldu. Bu indirimle birlikte, Merkez Bankası yıl içinde ikinci kez faiz indirimi gerçekleştirdi. Şubat ayında da benzer şekilde 25 baz puanlık bir indirime gidilmişti.

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ENFLASYON HEDEFİN ALTINDA KALDI

Tayland’da yıllık enflasyon oranı Mart 2025 itibarıyla yüzde 0,84 olarak kaydedildi. Bu oran, Şubat ayında ölçülen yüzde 1,08 seviyesinden daha düşük olmakla birlikte, Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 1 ila 3 aralığındaki hedefin de altında kaldı. Düşük enflasyon ortamı, para politikasında gevşemeye gidilmesini kolaylaştırırken, tüketici fiyatlarındaki durgunluk ekonomik hareketliliği olumsuz etkileyebileceği endişesini de beraberinde getirdi.

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EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİLERİN GERİSİNDE

Tayland ekonomisi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında büyüdü. Bu rakam, üçüncü çeyrekte kaydedilen yüzde 3,0’lık büyümenin üzerine çıkmış olsa da, piyasa analistlerinin öngördüğü yüzde 3,9’luk büyümenin gerisinde kaldı. Bu durum, küresel ticaretteki belirsizlikler ve özellikle ABD tarafından uygulanan yeni gümrük tarifelerinin etkisinin Tayland ekonomisi üzerindeki baskısını açıkça gösteriyor.

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ABD TARİFELERİ TAYLAND’I ZORLUYOR

ABD'nin bazı Asya ülkelerine uyguladığı yeni tarifeler, Tayland’ın ihracat temelli büyüme modelini doğrudan etkiliyor. İhracat hacmindeki azalma, sanayi üretiminde düşüş ve ticaret dengesinde daralma yaratırken, Merkez Bankası da bu gelişmelere karşılık olarak faiz indirimi gibi para politikası araçlarını kullanmaya devam ediyor.

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MERKEZ BANKASI KARARININ YANSIMALARI

Uzmanlara göre, Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi, kısa vadede kredi maliyetlerini düşürecek ve iç talebi artıracaktır. Ancak uzun vadede, düşük faiz oranlarının yatırımcı güveni üzerindeki etkisi yakından izlenecek. Bankacılık sektörü ve özel sektör yatırımlarında canlanma beklentisi sürerken, tüketici harcamalarının da yeniden ivme kazanması hedefleniyor.

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YENİ ADIMLAR KAPIDA

Tayland Merkez Bankası'nın açıklamalarına göre, ekonomik göstergeler dikkatle izlenecek ve gerektiğinde yeni faiz adımları atılabilecek. Özellikle dış ticaretteki gelişmeler, enerji fiyatları ve küresel enflasyon trendleri, para politikası kararlarını belirlemede önemli rol oynayacak. Merkez Bankası, ekonomideki toparlanma sürecine destek vermeye kararlı bir yaklaşım sergilemeye devam ediyor.