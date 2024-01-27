Çıplak fotoğraf alarmı. Taylor Swift’in sahte fotoğraflarını hazırladılar

Teknolojinin her geçen gün daha da gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren yapay zeka, bazen art niyetli kişilerce de kullanılabiliyor. Bu durumlardan biri de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift‘in başına geldi.

Kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce, Taylor Swift'in yapay zekayla çıplak fotoğrafları hazırlandı. Swift’in yapay zeka ile hazırlanan sahte fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğraflar sosyal medyada tepkilere neden olurken, uzun bir süre yayında kalan ve 45 milyondan fazla görüntülenme alan paylaşımlarla ilgili Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray’ın Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada durumu, “çok endişe verici” olarak niteledi. “Bu sorunla başa çıkmak için elimizden geleni yapacağız” diyen Jean-Pierre, sosyal medya şirketlerinin yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için önemli bir rol üstlendiğini belirtti ve ABD Kongresi’nin yasal düzenleme yapması gerektiğini kaydetti.

Uygunsuz görsellerin oluşturulması ve yayılmasına Taylor Swift'in çok sinirlendiği ve yasal olarak ilk işlemleri başlatacağı öğrenildi.