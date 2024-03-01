Sahilde çıplak yürüyen kadına çivili sopayla saldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sahilde çıplak yürüyen kadına çivili sopayla saldırdı
ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Venedik Plajı’nda, bir kadının çıplak gezdiğini görüldü. Çıplak kadın, çevrede bulunan bir başka kadın tarafında çivili sopayla dövüldü.

ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Venedik Plajı’nda dikkat çeken bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

Çırılçıplak bir kadına plajda yürümeye başladı. Bu anları gören bir kadın da duruma müdahale etti.

Elinde çivili sopa olan bir başka kadın çıplak olan kadına saldırdı.

ÇIPLAK KADIN ÇİVİLİ SOPAYI ALMAYI BAŞARDI

Çıplak kadın, saldırıya karşı koyarak sopadan korunmayı başardı. Kendisine şiddet uygulayan kadının elindeki çivili sopayı almayı başardı.

Elinde çivili sopası olan kadın sobası diğerinin eline geçince beyzbol sopası ile saldırmaya başla ama çıplak kadın bu sopayı da almayı başardı.

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KAVGANIN NEDENİ ÖĞRENİLEMEDİ

Çıplak kadın olayı kayda alan çevredekilere sopayla saldırmaya çalıştı.

Söz konusu kavganın nedeni öğrenilemezken iki kadın da bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

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