Tayvan'da hem havada hem de denizde gerilim had safhada

Tayvan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte içinde Tayvan çevresinde Çin’e ait 29 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tayvan'da hem havada hem de denizde gerilim had safhada

Tayvan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte içinde Tayvan çevresinde Çin’e ait 29 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü duyurdu.

Çin’e ait uçaklar Tayvan semalarında görüldü. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan çevresinde son 24 saatte Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait 29 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin tespit edildiği, uçaklardan 16’sının Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ni (ADIZ) ihlal ettiği belirtildi. Tayvan semalarında ilk kez Çin’e ait Chengdu GJ-2 tipi bir insansız hava aracının görüldüğü ifade edilirken, İHA’nın ADIZ’ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasına göre Çin’e ait hava araçları ile gemiler Tayvan istihbarat, gözetim ve keşif sistemleri ile izlenirken savaş uçakları ve donanma gemileri bölgeye sevk edildi. Açıklamada, Tayvan’a ait hava savunma sistemlerinin taciz sırasında Çin unsurlarını yakından takip ettiği vurgulandı.

CHENGDU GJ-2, 32 SAAT UÇABİLİYOR

Wing Loong 2 olarak da bilinen Chengdu GJ-2, hem keşif hem de kara saldırısı görevlerini yerine getirebiliyor. Saatte 370 kilometre hıza ulaşabilen Chengdu GJ-2 havada 32 saat kalabiliyor ve toplam 480 kilogram ağırlığında silah taşıyabiliyor.
Tayvan’ı kendi toprağı kabul eden Çin’e ait hava araçları ve gemiler Tayvan çevresinde rutin devriyeler gerçekleştiriyor. Çin’den bağımsız bir devlet olduklarını savunan Tayvan ise her hangi bir saldırı karşısında karşılık vereceklerini ifade ediyor.

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