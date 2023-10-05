Tayvan’ı Koinu Tayfunu vurdu: 190 yaralı

Tayvan’da bugün karaya ulaşan Koinu Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle 190 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tayvan’ı Koinu Tayfunu vurdu: 190 yaralı

Tayvan’da Koinu Tayfunu bugün karaya ulaştı. Tayvan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Hengchun yarımadasında rüzgar hızı saatte 252 kilometreye kadar çıkan kategori 4 seviyesindeki tayfunun neden olduğu şiddetli yağış ve rüzgarlar, 190 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan 5 bin nüfuslu Orkide Adası’nda etkili olan rüzgar araçları savururken, limandaki balıkçı tekneleri battı. Tayvan’ın başlıca hava yolu şirketleri UNI ve Mandarin Havayolları uçuşların çoğunun iptal edildiğini duyururken, feribot seferleri de durduruldu. Tayvan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, toplam 46 uçuşun iptal edildiği ancak, yüksek hızlı tren seferlerinin sürdüğü belirtildi. Tayfundan etkilenen şehirlerde iş ve eğitime 1 günlük ara verildi.

Bugün Tayvan’da karaya ulaşan tayfunun yarına kadar süreceği ve Çin’in Guangdong eyaletine doğru ilerleyerek etkisini kaybedeceği aktarıldı.

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