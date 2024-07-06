Tayyip Erdoğan tribündeki yerine böyle geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tayyip Erdoğan tribündeki yerine böyle geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de oynanan Hollanda-Türkiye çeyrek final maçını izlemek için stattaki yerini aldı.

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Stadı'nda oynanan maç için Almanya'ya gitti ve stattaki yerini aldı.

TARAFTARLARI SELAMLADI
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, stada girdikten sonra ilgi odağı oldu.

Taraftarlar kameralarını Erdoğan'a çevirirken, Emine Erdoğan ile Recep Tayyip Erdoğan taraftarları selamladı.

Taraftarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce alkışlamaya başladı.

O anlar kameralara takıldı.

MESUT ÖZİL YERİNİ ALDI

Eski futbolcu Mesut Özil de tribünde görüntülendi.

Özil, Erdoğan'a yakın oturmasıyla dikkat çekti.

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