Hayaller Murat Yakın gerçekler İngiltere

Açık konuşmak gerekirse, İsviçre’nin kazanmasını istiyordum…

Ama olmadı…

İngilizler yarı finale penaltılar sonucunda gitti…

Gönlüm Murat Yakın’dan yanaydı…

Yarı finale, hatta finale de yakışırdı…

Futbol böyle bir şey işte…

Özellikle Merih’e verilen cezadan sonra, bir Türk çocuğu olan Murat Yakın’ın başarılı olmasını ve en azından yarı finali görmesini çok arzu ettim…

Televizyonun karşısına da bu duygularla oturdum.

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İsviçre takımı ev sahibi Almanya’nın da bulunduğu A Grubunda 5 puan toplayarak, hem de son şampiyon İtalya’yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finalist oldu…

Murat Yakın’ın takımı, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada yer alan İsviçre, 5 puan toplarken 5 gol atıp 3 gol yedi.

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İngiltere ise C Grubunda Danimarka, Slovanya ve Sırbistan ile oynadı ve bu 3 maçtan 5 puan çıkartarak, son 16 turuna yükseldi…

İngiltere, grubunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü...

Şunu da atlamamak lazım; İngilizler, Slovanya ile oynadıkları maçı hayatları boyunca unutmayacaklar…

Çünkü, 1-0 geride oldukları müsabakada 90+5. dakikada buldukları tek golle maçı uzatmalara taşıdılar ve uzatmalarda Slovanya’yı geçmeyi başardılar…

İngiltere ve İsviçre tarihlerinde 27 kaz karşı karşıya gelmişler ve bu karşılaşmaların 18’ini İngiltere kazanırken, İsviçre ise sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşamış…

6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmış…

Bariz bir İngiltere üstünlüğü söz konusu.

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Yarı finale kalma maçına iki takımda dengeli başladı…

Karşılaşmanın ilk 10 dakikası geride kaldığında İsviçre topla daha çok oynadı ve rakip kalede daha sık göründü…

Maçın ilerleyen bölümlerinde İngilizler Saka ve Bellingham’ın etkili oyunları ile İsviçre yarı sahasına yerleştiler, ancak kalabalık İsviçre savunmasını geçmekte zorlandılar…

İlk yarının geride kalan 20 dakikasında İngilizler daha organize ve pas yaparak İsviçre kalesinde ciddi ciddi gol tehditlerinde bulundular…

Yüksek toplarda da etkili olan İngiltere, özellikle Kane ile erken bir gol bulmanın çabasını gösterdiler…

İsviçreliler, Saka ve Bellingham’ın topla oynamalarına müsaade ederek bu iki oyuncunun daha rahat oynamalarına davetiye çıkardılar…

İngilizlerin sol tarafı kontrol eden oyuncusu Tripper de etkili oyunu ile İsviçre savunmasının dengesini bozdu…

İlk yarının sonlarına doğru tempo iyice düşerken, İngilizler kalabalık İsviçre savunmasını açmakta zorlandılar…

Kane, Tripper, Saka ve Bellingham final paslarında ve vuruşlarında daha etkili olabilselerdi, İngilizler ilk 45’te soyunma odasına skor olarak önde girebilirlerdi.

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İkinci yarının hemen başlarında İngiltere’nin baskılı oyunu vardı, ancak daha sonra İsviçre oyuna ağırlığını koymaya ve pozisyonlar üretmeye başladı…

İsviçre özellikle Vargas’la İngiltere kalesinde görünmeye başladı…

Ndoye ve Embolo ile oyunda kaldığı sürece Vargas İngilizlerin kimyasını bozdu…

75. dakikada Ndoye’nun yerden sert ortasına arka direkte ayak koyan Embolo, İsviçre’yi 1-0 öne geçirerek, bütün tahmincilere ters köşe yaptı…

Ancak, İngiltere, İsviçre’nin bu golüne cevap vermekte gecikmedi ve Saka ile 1-1’i buldu…

1-1’den sonra da iki takım ciddi pozisyonlar üretti, ancak ne İsviçre ne de İngiltere, ikinci golü bulamadılar ve karşılaşmanın normal süresi 1-1’lik eşitlikle sona erdi…

Uzatmalara giden karşılaşmanın ilk çeyreği de karşılıklı yoklamalarla geçti…

İngiltere penaltılara gitmeden maçı bitirmek isterken, İsviçreliler ise penaltılara razı bir futbol aklıyla uzatmaların ilk yarısını tamamladılar…

İkinci uzatma dakikalarında İsviçre, inanılmaz pozisyonlar üretmesine rağmen, istediği golü bulamadı…

117’de direkten dönen topundan sonra 119’daki Amdouni’nin sert şutunda İngiltere kalecisi gole izin vermedi ve karşılaşmanın ikinci uzatmasında da gol sesi çıkmadı…

Karşılaşma penaltılara gitti…

Penaltılar sonunda İngiltere yarı finale yükselirken, İsviçre ise inanılmaz mücadele etmesine rağmen, köyüne döndü.